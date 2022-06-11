公視自製旗艦音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製本季最後一集，將「姐妹家」華麗妝點成KTV，邀請實力派唱將許志豪、吳秉洛、李安鈞和陳瑽、李雅微上節目，與主持人曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）一同開心K歌，沒想到原本溫馨的客廳竟成了超有火藥味的包廂？！讓許志豪不滿：「我一定要重唱！」

節目中暢談KTV會發生的搶麥、切歌、插歌、硬要合唱的各種火藥情景，從歌手跨主持界的許志豪說，他很注意節目的編排與氣氛，要對付硬要合唱的人，就會使出殺手？，點唱有口白、一般人不太練卻很能展現歌喉的歌，像黃乙玲的《人生的歌》。

Lulu為炒熱氣氛，不惜犧牲色相貼身伴舞，還配合歌詞演出「心拖磨」，讓許志豪差點唱不下去，要現場肅靜。一唱完，許志豪狂找點歌鈕，直說：「這麼有感情的歌，給搞砸了，我一定要重唱，我一定要重唱！今天這單我一定不買！」Lulu開玩笑回：「許董，平常我們這種要伴舞還要加錢！是不是？」逗得曾寶儀笑到翻，Lulu直呼：「所以我不太喜歡去KTV，因為我會覺得比上班還累！」

到KTV歡唱，許多人都有必點的歌，曾寶儀分享，年紀輕的時候非常喜歡王菲的歌，去KTV必點王菲的歌，還透露當年去唱片公司試唱，很多人選唱王菲的《天空》、《我願意》，但是，她堅持選唱《執迷不悔》！她更首度揭露：「這首歌易帶給人中性、低調的風格，易中唱片公司的口味，其實，會唱這首是因為歌最安全，哈哈哈！」《姐妹們的音樂萬萬歲》每周日晚9點在公視播出。