前民進黨立委郭正亮10日在政論節目中認為，人權是針對「特殊國家」，普世價值從來就沒有被任何國家落實，都是雙標，還真的聽美國在講？資深媒體人岑永康驚訝說，郭正亮講了大白話！

根據《中央廣播電台》8日報導，一位美國籍、巴勒斯坦裔的女記者阿克勒(Shireen Abu Akleh)，於今年5月11日在以色列占領區約旦河西岸難民營採訪時，不幸遇害。以色列和巴勒斯坦互相指控對方殺害該名女記者。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)承諾，美國將會追究此事的責任。

另外，早在2018年，「華盛頓郵報」（Washington Post）異議專欄記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤進入第13天，外媒認為，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）嫌疑最大。

對此，耶魯大學博士郭正亮10日在《新西蘭華人電視台TV28》解讀，國際情勢出現縫隙，敢出手的就拿去吃。最近國際出現很多「狠人」，例如俄烏戰爭，印度就衝去買便宜石油；第二就是尼加拉瓜，趁勢把俄羅斯軍隊拉進來；第三就是土耳其將要攻打庫德族。以色列也是，就趁勢攻擊巴勒斯坦。

而主持人岑永康問道，美國因為高油價拜登要去見沙國王儲、以色列攻擊巴勒斯坦，要怎麼看？

郭正亮認為，人權是針對「特殊國家」，普世價值從來就沒有被任何國家落實，「都是雙標」，還真的聽美國在講？岑永康驚訝說，郭正亮講了大白話！