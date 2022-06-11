1輛貨車日前被目擊車上載著大型鋼材，雙層的鋼材不但寬度超出車身，甚至沒有用繩索固定，貨車還行駛在高架道路上，車身整整佔據2車道，導致後方車流塞爆，目睹此場景的媒體人狄志為怒嗆「自私的人沒藥醫」，其他人看到照片後也紛紛怒炸，留言罵「一定要檢舉」、「若有閃失…後果恐不堪設想」。

媒體人狄志為在臉書曝光2張照片，1輛大貨車上載著2層大型鋼材，體積龐大的鋼材不但超出車體寬度，甚至沒有任何繩索固定，在貨車上搖搖欲墜，且貨車幾乎已占據雙線道，狄志為說貨車不僅開在高架橋上，後方車輛因為鋼材過於龐大不敢超車，貨車也因危險放慢行駛，造成沿路大塞車。

1輛貨車日前被目擊車上載著大型鋼材，鋼材不但超出車身，甚至沒有用繩索固定，貨車還行駛在高架道路上，車身整整佔據2車道，導致後方車流塞爆。（翻攝自狄志為臉書）

1輛貨車日前被目擊車上載著大型鋼材，鋼材不但超出車身，甚至沒有用繩索固定，貨車還行駛在高架道路上，車身整整佔據2車道，導致後方車流塞爆。（翻攝自狄志為臉書）

貨車後方的駕駛都看得膽顫心驚，同時也相當憤怒，狄志為怒罵「人偶爾都會貪方便，但不該建立在別人的不便，特別是危險中」，他原本想說貨車司機想多載點貨、多賺點錢，但又認為不該姑息此行為，發文說請檢舉達人私訊他，他可以提供原始照片。

其他網友則留言「沒公德心且自私自利的人真是社會公敵」、「好可怕！真實版的絕命終結站」、「這種車很常見，應該要檢舉，太危險」、「太誇張！要是那些鋼材垮下來不是開玩笑欸」、「為了貪圖方便省跑一趟，就做那麼危險的事，根本不把人命當回事，這應該重罰」、「太危險了！的確要告發」。