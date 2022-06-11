市議員張瀞分昨日特邀集交通局等單位會勘，希望啟用後，豐原及山線地區民眾交通更便利。（市議員張瀞分提供），

市議員張瀞分昨日特邀集交通局等單位會勘，希望啟用後，豐原及山線地區民眾交通更便利。（市議員張瀞分提供），

攸關豐原區及山城發展甚鉅的豐原轉運中心營運移轉（OT）案，台中市政府日前宣布，該OT案的綜合評審結果，由大車河公司為最優申請人，預計今年7月中旬試營運；市議員張瀞分昨日特邀集交通局等單位會勘，希望啟用後，豐原及山線地區民眾交通更便利，大家到豐原市區消費的停車問題能夠獲得到解決，共同打造豐原成為山城地區交通樞紐。

張瀞分說，豐原過去是台中山線9區（后里、東勢、石岡、新社、和平、潭子、大雅、神岡）50萬居民進出的門戶，甚至是苗栗山線地區的居民也都仰賴豐原車站，車站使用非常頻繁，每天人流量近1萬4000人，進而造就了豐原車站附近地區的繁榮。

交通局指出，豐原轉運中心現地下2層規畫為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，29條公車路線及1條國道路線，成為兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築；周邊的機車停車格也將會全部取消，進到轉運中心內部。

張瀞分表示，感謝台中市政府為串聯山城地區公共運輸路網，並配合台中鐵路高架化發展契機，於豐原興建地下2層、地上5層具公共運輸轉乘、停車及商業機能的「豐原轉運中心」，現已經全部完工，於營運商進駐後，就可以正式啟用，提供市民便捷的交通運輸服務。

交通局說，此案最優申請人－大車河公司創意發想規劃1樓為小商店及假日市集，讓遊客在停車或候車空檔，可以走走逛逛聚集人潮；至於2樓商場空間，則與某餐飲集團聯合打造主題餐飲空間，提供多種價位美食供民眾選擇；停車場則導入智慧服務，如自動扣款、尋車系統及QRcode付款等。

交通局強調，市府希望透過民間企業的專業能力，擴大公共運輸服務機能，除提供民眾優質的候車環境，也活絡地方發展，讓具備商業機能、公共運輸轉乘及停車多功能的「豐原轉運中心」成為山城新地標，引領民眾更便捷探索豐原之美。