朴珍榮在《柔美的細胞小將2》中飾演人氣男職員劉八筆。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將2》本週開播，劇情承接上一季末，金高銀飾演30代上班族金柔美與安普賢飾演具雄的戀情劃下句點，迎來痛心分手後的種種後遺症，還在深夜喝酒後大唱傷心歌曲、彈吉他飆高音，這也是金高銀難得在螢幕上開金口。另一方面，陷入低潮的柔美很快就遇上新戀情，對象是朴珍榮飾演的同公司人氣男職員劉八筆，朴珍榮更在首集丟直球心動告白：「我們交往吧！」讓柔美腦內的細胞們再度陷入一陣騷動。

然而，金高銀因為與安普賢分手創傷，腦內的戀愛細胞陷入昏迷尚未甦醒，面對朴珍榮突如其來的告白，她當場給出拒絕的答覆。但其實金高銀的內心早已默默關注朴珍榮，腦內細胞還秘密成立了一個「劉八筆粉絲團」，並隨著朴珍榮越來越多暖心加分行為，粉絲團成員數急遽上升，最後更轉為公開粉絲團，細胞們組成「八筆派」，想要積極促成金高銀展開新戀愛。

金高銀也逐漸被朴珍榮的直率打動，越來越在意對方，連假日出門運動都要精心打扮，就怕遇到住在同社區的他，後來兩人果真在超市巧遇，他們走出超市時碰上傾盆大雨，金高銀提議共撐一把傘回家，過程中看到朴珍榮將傘歪向一邊、他自己的肩膀則淋著雨，腦內細胞再度被心動爆擊，愛心飄滿整個細胞村，兩人感情將如何發感，令觀眾相當期待。《柔美的細胞小將2》每週六上午10點在愛奇藝國際站更新2集。