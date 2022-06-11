台灣「羽球一哥」周天成今天在印尼大師賽苦戰70分鐘，以21比16、8比21、21比19力克，去年爆冷贏得世錦賽金牌的新加坡一哥駱建佑，殺入男單決賽，將與現役球王安賽龍vs.地主好手金廷的勝方爭冠。

世界排名第4的周天成首局先聲奪人，次局卻被駱建佑輕鬆追平。兩人殺入決勝第3局，周天成以11比8進入技術暫停，換邊後一度被對手以17比16反超。不過天哥展現韌性，尤其是19平情況下，他連續手下駱建佑的殺球，最後終於讓對手殺出界外，他也忘情吼叫，賽末點周天成殺球讓對手回擊出界，拿下勝利。

周天成獲勝後，生涯5次對戰駱建佑取得3勝2敗上風，包括前一次遭遇在去年11月的印尼大師賽，拿下對戰2連勝。

24歲的駱建佑出生於馬來西亞檳城，13歲時到新加坡體育學校就讀，2015年取得星國公民權。去年世錦賽他打出生涯代表作，先後擊敗東京奧運金牌安賽龍、丹麥安東森與印度斯里坎特等名將，為星國奪得首個羽球世界冠軍。