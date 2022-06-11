5月底才剛卸任的前澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）爆料，該國選前便私下快速推進核動力潛艦建軍計畫，有意在2030年前向美國購買2艘維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦，相關決定卻可能遭新政府推翻；不過專家指出，杜登的言論反而讓AUKUS聯盟面臨合作破裂的風險。

新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」10日報導，澳洲前防長、目前擔任自由黨（Liberal）黨魁兼眾議院反對黨領袖的杜登宣稱，5月才剛結束執政的莫里森（Scott Morrison）政府，選前便快速推進核動力潛艦建軍計畫，本計畫於7至8月宣布在2030年前購買2艘維吉尼亞級潛艦，但他擔心新政府想遠離AUKUS聯盟，走「回頭路」採購更多柴電動力潛艦。

新任澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）近期批評前政府在時程估計上過於樂觀，認為核動力潛艦恐要2040年代中期才能交付，強調須研究如何彌補這段期間的戰力空隙，並對所有方案「抱持開放態度」。

不過「The War Zone」指出，部分澳洲官員擔心杜登的言論反而會破壞AUKUS聯盟合作關係，特別是似乎被排除在外的英國；一名不願透露姓名的官員告訴「澳洲廣播公司」（ABC），3國原計畫在年底前共同宣布澳洲現役「柯林斯級」（Collins-class）潛艦的後繼者，卻被杜登的爆料破壞。

官員更表示，美國其實無法如杜登所言快速為澳洲建造維吉尼亞級潛艦；智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）資深分析員海耶爾（Marcus Hellyer）也指出，杜登的說法「不符現實情況」，並稱其計畫肯定沒有真正獲得美國及澳洲政府同意。