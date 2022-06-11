新北國王11日迎來隊史首度滿場觀眾(6540人)進場支持，「士官長」楊敬敏當然打來更加賣命，靠著楊敬敏轟下全場最高32分，其中光在第3節，他就包辦16分，更帶領國王徹底拉開領先差距，國王終場97比77輕取新竹街口攻城獅，把季後賽首輪扳成2比2平手，G5將於14日回到新竹進行。

攻城獅開賽靠朱雲豪、郭少傑各進1顆三分球，打出7比2小高潮，儘管辛巴很快吞下第2犯，不過攻城獅換成高國豪、辛巴兩人發威，仍然持續保有領先優勢，打完第1節，攻城獅29比22領先地主國王，兩隊首節得分最高是楊敬敏8分。

第2節還剩8分53秒，辛巴被吹第3犯，還被牧倫斯揮肘打到腹部，裁判第一時間給違反運動精神犯規，卻在看完回放後，改判沒有犯規，國王趁著這股氣勢，從次節一開始打出11比0猛攻，攻城獅直到上半場還剩7分34秒才靠罰球開張。

不過辛巴接連在籃下爆扣，搭配朱雲豪三分外線，攻城獅重新搶回領先，可是國王靠著洪志善上半場結束同時的壓哨三分球，打完上半場仍以47比43領先；第3節國王換成牧倫斯與楊敬敏接力得分，特別是楊敬敏火力全開，國王逐漸拉開。

國王第3節打出21比4猛攻，幫助他們打完前3節，取得78比57大幅領先，楊敬敏第3節獨拿16分，前3節就轟28分；末節一開始，戴維斯就投進三分外線，擴大國王領先到24分，攻城獅也很快就用全本土應戰，早早讓比賽進入垃圾時間。