「最美博士」許藍方博士17LIVE全台最火辣的兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》，日前邀請長相甜美、身材火辣職棒女神琳妲（林羿禎）來到節目中與許博士聊聊男女聊天兩性辛辣話題。

談及NG行為之一「跟女友的閨蜜互動太積極熱情」，琳妲說：「如果我真的很喜歡這個男朋友，我會希望我男友跟我閨蜜也很好，如果我和閨蜜出遊跟男友視訊，可能會叫他們視訊打招呼啾一下。」

製作人問如果跟閨蜜男友三人去日本一起男女混浴泡裸湯可以嗎？琳妲回：「如果他們不介意，我是可以耶。」許藍方一聽驚喊：「不行啦，這種東西你必須拿捏好那條線，很多危險是被允許出來的。」

琳妲說就是是太愛男友跟閨蜜，就算是一起睡覺也可以，「可能他們各睡我一邊，兩個都是我喜歡的人，我覺得很開心。」許藍方有感說：「我想很多人會想當你的男友，因為你的閨蜜（曲羿）還滿正的。」

被問即使哪天捉姦在床勒？：「就算了，認命啊，但我覺得不會耶，就是因為太信任了。」製作人看著觀眾留言笑喊：「琳妲的三觀刷新了所有17LIVE觀眾，他們說我們有點無法理解琳妲的想法。」許藍方則搖頭認為琳妲根本是在玩火。