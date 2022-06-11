最新數據顯示，全美普通無鉛汽油平均價格從10日的每加侖4.986美元，來到11日的每加侖5.004美元，堪比2008年金融海嘯時的油價。燃料成本增升，通膨持續惡化，總統拜登為11月期中選舉焦頭爛額。

美國汽車協會（AAA）指出，全美平均汽油價格自3月以來就一直維持在高點，超過2008年7月每加侖4.11美元的紀錄（若以今日美元計算，則為5.37美元）。加州平均汽油價格最高，每加侖達6.43美元；平均汽油價格最低的是密西西比州，為4.52美元；漲幅最大的則有密西根洲、德拉瓦州、馬里蘭州、科羅拉多州。

《紐約時報》報導，平均汽油價格每上漲1分錢，美國人每天就會多花 400萬美元。油價資訊服務公司（Oil Price Information Service）能源分析部門全球主管克洛沙（Tom Kloza）說：「一般消費者現在每個月的燃料費是450美元，然而在2020疫情大流行期間，同一開銷僅略高於100美元。」

汽油價格飆漲，使居高不下的通膨再惡化，也影響拜登在期中選舉前的聲望。他10日批評埃克森美孚公司（ExxonMobil）不生產更多石油，「有900個鑽探許可證，卻沒有鑽探，為什麼？因為他們不用生產更多石油，就能賺得更多。」

埃克森美孚公司第一季獲利翻漲超過1倍，達55億美元，營收成長52.4％，達877億美元。埃克森美孚公司將購回股票的預算提高200億美元，並計劃在2022年增加資本支出，但排除額外投資。拜登怒稱要對埃克森美孚調漲稅金，「埃克森美孚今年賺得比上帝還要多」。