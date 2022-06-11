中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布自6月15日起，所有旅客入台檢疫天數放寬為3+4天，讓不少旅遊業大為振奮，民眾也開始規劃行程，但有旅遊粉專點出其中盲點，大罵政府看似放寬，實質上根本在玩文字遊戲，引發討論。

臉書粉專《愛出國i-FLY.tw》PO文「你以為第四天就可以回到家嗎？錯！」，質疑前3天跟後4天必須住在同一地點，代表就是仍強迫住防疫旅館8個晚上，不解後4天可以外出上班，卻不能住家裡是什麼邏輯。

粉專也指出，指揮中心要求入境至檢疫所的交通工具，除了防疫專車外，必須由親友或機關團體接送，詢問「入境者都跟接機的親友接觸了，為何後4天還要強迫住防疫旅館」？

粉專表示，中央開放返家隔離，並可使用住戶大樓電梯與走廊，但前提是必須符合1人1戶、2部電梯等條件，也就是檢疫者的出入口須與他人完全隔開，才能在家檢疫，全台灣有多少人具備這個條件？不滿表示「後4天白天去工作，晚上回防疫旅館睡覺，政府覺得這樣比較安全？大開我眼界」。

不少網友也附和：「瞬間突破盲點」、「完全不懂意義何在」、「這規定超蠢的」、「剛剛還打電話去北投雅樂軒問，對方也說很多人誤會了，也會再跟北市觀傳局確認」、「防疫旅館只進不出就是要避免病毒擴散，結果現在可以進進出出，然後不准回家裡住？」、「感覺就是指揮中心怕被兩方罵，直接加起來除以二，結果搞得更糟」、「可以外出上班買東西，然後不准住家裡，什麼邏輯」，但也有部分人贊同：「覺得指揮中心說得滿清楚了」、「本來就是慢慢放寬啊，可以接受」、「至少第4天就能出門了」。

前台大感染科醫師「林氏璧」也提出疑問：「說要入境人數總量管制，這人數要怎麼控管呀？外國人來台商務須申請可掌握人數。但返台國人，還有台灣人自己出去再返國，這人數要怎麼控制呀？」