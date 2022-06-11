蔡英文總統今在臉書表示，今天指揮中心公布三項新措施，目前台灣疫情處於關鍵的時刻， 政府也逐步調整防疫措施，做好準備。隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，也會穩健因應，讓國際往來更便利。

今天新措施，5-11歲第二劑間隔縮短為至少4-8週；總統說，縮短接種時間，讓小朋友的健康更有保障，也能讓家長更安心。

6月13日起，家用快篩實名制單開始單雙號不分流；總統說，從下週一開始，快篩實名制將取消原本的單雙號分流，讓有需要的民眾更方便購買，但每輪每位民眾只能購買一份。

6月15日起，入境居家檢疫調整；總統說，為了逐步與國際接軌，下週三開始入境後的居家檢疫，將改為3天居家檢疫，及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原本7＋7的規定，初期總量管制以每週2萬5千人次為原則。

總統說，長程航班且已接種追加劑滿14天的機組人員，入境居家檢疫，也調整為7天自主健康管理，搭配以篩代檢的方式，每2天進行一次PCR或快篩。

總統指出，截至6月9日止，6-11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5-11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次，以戶籍人口數計算，第一劑涵蓋率已達71％，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第一劑社區涵蓋率已達86.6％。