國內今（11日）新增211例死亡個案，其中94人沒打疫苗，117人有打疫苗，讓不少民眾質疑，打疫苗還死那麼多人，那幹嘛還要打疫苗？ICU醫師陳志金直言，這樣的解讀是缺乏了「分母」及「疫苗盛行率」2個概念，並分享正確的計算方式為何。

陳志金在臉書粉專發文指出，國內今新增211例死亡個案，其中94人沒打疫苗，70人打3劑疫苗，26人打2劑，21人打1劑，不過每當數據公布總會有人問，「有打疫苗還死那麼多人，那幹嘛還要打疫苗？」

他直言，稍微有統計概念的人就知道，這樣的解讀是缺乏「分母（有多少人染疫）」及「疫苗盛行率」的概念。他解釋，打疫苗的人口較多，所以即使看到確診死亡數中有打疫苗者占多數，也不代表疫苗沒有用，因為要看的是「比例」。

今（11日）211例死亡個案名單分析。（圖／指揮中心提供）

陳志金表示，正確計算疫苗有沒有保護力的公式應為「有打疫苗的染疫死亡人數／有打疫苗的染疫人數」及「沒打疫苗的染疫死亡人數／沒打疫苗的染疫人數」。

以全台可施打疫苗人口總數，和疫苗施打人口涵蓋率，第一劑90.79%、第二劑82.23%、第三劑（追加劑）67.44%來算：打滿三劑者占67.44%（1565萬人）、只打二劑的人占14.79%（82.23%-67.44%）（345萬人）、只打一劑者占8.56%（90.79%-82.23%）（190萬人）、沒打疫苗者占9.21%（100%-90.79%）（210萬人）。

雖然缺少「有打疫苗的染疫人數」和「沒打疫苗的染疫人數」2個分母，但從上述數據可知，沒打疫苗者占人口9%，卻占確診死亡人數的45%，因此陳志金強調，不要再吵為什麼有打疫苗的人反而死的比較多，「沒打疫苗的染疫致死率高很多」。

陳志金再以安全帽為例，根據94年警政署統計，當年機車事故死亡1244人，其中992人有戴安全帽，252人沒戴安全帽，依照「有戴安全帽死亡的人數／車禍騎士中有戴安全帽的人數」及「沒戴安全帽死亡的人數／車禍騎士中沒戴安全帽的人數」的公式來算：

當年有14萬9,138位騎乘機車死傷，其中有戴安全帽者14萬2713人（占96%），死亡者992人，套用上述公式（992／14萬2713），致死率為0.7％；未戴安全帽者6425人（占4%），死亡者252人，套用上述公式（252／6425），致死率3.9％。所以沒戴安全帽的車禍致死率是有戴安全帽的5.6倍，安全帽當然有保護力。