陳柏霖（左）、郭雪芙合作律政輕喜劇《正義的算法》。（Disney＋提供）

陳柏霖（左）、郭雪芙合作律政輕喜劇《正義的算法》。（Disney＋提供）

陳柏霖（左）、郭雪芙合作律政輕喜劇《正義的算法》。（Disney＋提供）

郭雪芙三度合作陳柏霖自覺長大了。（Disney＋提供）

陳柏霖、郭雪芙時隔超過10年再度攜手合作，Disney＋登台推出的首部律政輕喜劇《正義的算法》成為兩人第3次合作的作品。認識10多年、感情也各自精彩的兩人日前一起接受專訪，被問起是否曾碰出「火花」？陳柏霖故意碰了碰郭雪芙：「我看有沒有火花！」轉移話題。至於彼此是對方的菜嗎？郭雪芙也四兩撥千金妙回：「我當時真的太菜了！我是處在連演戲都懵懵懂懂、自顧不遐的狀態！」

郭雪芙表示，能再跟陳柏霖合作覺得是件很開心的事，「我開始懂得演戲、演員這件事了，已經有累積到經驗值，再重新合作，因為對手戲很多、默契滿好，加上這部戲和狀態都很輕鬆自在，我跟他可以在戲劇上討論出更多火花、每一場戲都能玩得更有趣，感覺自己好像長大了。」陳柏霖也贊同，誇她「很厲害」，形容兩人這次合作「很好玩」。

陳柏霖2012年以《我可能不會愛你》的「李大仁」拿下金鐘視帝、讓粉絲等了逾10年才終於等到他再度主演台劇。他表示，時間不是問題，是有沒有遇到，這次會接演《正義的算法》理由滿多，除了Disney＋ 找他，又是該平台第一次拍攝華語劇，再加上與郭雪芙是認識這麼多年的朋友，「我沒演過律師，這部戲也非嚴肅律政劇是偏喜劇，感覺會是有趣的。總之天時地利人和，就中了！」他不擔心被「大仁哥」形象框住，「可能這部戲之後，我就變『劉浪』了！」他也沒有特別企圖想以這角色再拿一座金鐘，「大家喜歡，好看、收視率高、比較重要！」

戲中的劉浪是外型高帥、自信爆表的王牌律師，還被封為「行走的費洛蒙」，陳柏霖笑說：「那是劉浪啦！他是知名的律師，幫很多大財團打贏官司、常常上談話性節目的一號人物。劉浪是討人厭的，我如果看到這種人，會覺得太猛了！可是劉浪又有種魅力在，會幫你打贏官司、一切為客戶為主，幫你拿到應該拿到的錢。我只是好好把角色執行好！」戲外的他說自己沒被封過這種稱號，「我就是一個正常人，我不是一個物質 （費洛蒙）！」

陳柏霖劇中被突然冒出來的小男童纏上叫「爸爸」，整齣戲與可愛小童星互動緊密；是否因此勾出父愛？「我跟他是一樣的位階，父愛是『我來照顧你、引導你、關懷你』，我跟他相處時像小孩，我們是同年齡的感覺，反而勾起我的童年，因為我沒有哥哥只有妹妹，會覺得如果小時候有這樣的哥哥該多開心！我是把自己當成哥哥陪玩，不是爸爸，那很怪啦！」他陪小童星玩時也不會不耐煩，「他是哥耶！我都叫他良哥，他叫我劉浪，每天都要關心他今天過得還可以吧」。

會因而想像將來跟自己的小孩相處情景？「很難，要看小孩的個性才知道怎麼跟他相處！」雖然他現實生活中有養貓，「但貓跟小孩不一樣，我不可能跟貓一起看卡通，貓咪也不會拿樂高叫我幫他組！小孩會說你陪我玩這個、我要看那個、我肚子餓，會互動！」

他覺得自己是可以陪玩的爸爸，但不知道若真的當父母了會怎樣，「我看我朋友都沒睡覺耶！」他忍不住和郭雪芙一起驚呼：「以前的人怎麼辦？生這麼多！根本是超人！」說自己阿嬤生了6個，「真的是超人、超猛」。是否已有結婚生子時間表？他給了一貫答案「沒有，不知道」。

郭雪芙從上部夯劇《華燈初上》的心機女大生「愛子」，在新戲搖身一變成正義感十足的菜鳥律師「林小顏」，角色變化相當大，「林小顏這角色帶給我自由奔放的感覺，我不用給自己侷限，當進入這角色，想怎樣就怎樣，反而是開心的。愛子的角色前期沒有想這麼多，後期是有許多被迫的壓力存在，對生活、家庭、工作地方，也因為家裡缺乏愛，人格比較壓抑，在神經大條的小顏身上不太會有這種黑暗面向。」