高雄市長選舉，國民黨人選仍未定，傳國民黨智庫執行長柯志恩被點名出戰，柯志恩對此表示，國民黨主席朱立倫確實有徵詢她，如果黨中央做民調是她最高，那就認了。對此，資深媒體人陳東豪昨（10）日就表示，他用民進黨「在野時」的例子來舉例，若是在縣市長選舉時要有「空降的人」，那關鍵就是「要去說服當地人」，當時前總統府秘書長蘇嘉全空降台中，也讓在野黨的士氣整個翻轉，引發討論。

陳東豪昨（10）日在節目《新聞面對面》中表示，其實不只高雄，從桃園、苗栗一路以來，國民黨都是同一個問題，他更以「在野的」民進黨來舉例，陳東豪表示「當在野的民進黨在處理他的縣市長人選時，通常來講就是『盡量少新聞』」，因為新聞越多越難整合、新聞越多越難溝通，通常內部做完民調，看到了可能人選，相對誰比較適合，有勝選的機率時，再進行私下溝通。

陳東豪更說，若是民進黨要派出空降的人，就必須要去說服當地人，當年蘇嘉全空降台中，取代掉林佳龍，最後蘇嘉全只輸給胡志強3萬票，陳東豪強調「雖然蘇嘉全是輸掉的，但關鍵在於只輸3萬，對於在野黨的士氣整個翻轉」，因此套到現在國民黨在高雄這邊，人選很多，有高金素梅、黃健庭，一直到現在變成柯志恩。

陳東豪最後也坦言，高雄大家都知道，對國民黨來說是一個「艱困的地方」，因為知道艱困，所以只能一定要派出空降的，現在還多出一個張亞中，而張亞中能夠吸引到深藍族群的票，而「柯志恩到時候怎麼丟出去」讓地方接受，這也是陳東豪所擔憂的重點，到時候地方該如何整合，就看「朱立倫的政治能力」。