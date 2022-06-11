40歲的美國樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）再度成為人妻，和小12歲舞者老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）於美國時間9日，在加州千橡市豪宅內完婚。天后瑪丹娜、茱爾芭莉摩、派瑞絲希爾頓、賽琳娜戈梅茲等巨星名流都參與見證這段愛情，這是布蘭妮的第3段婚姻。
布蘭妮今在IG上PO出婚禮影片與多張照片，她身穿Versace深V桃心領露肩白紗，合身開高衩裙擺顯露高貴、性感。她坐著白馬進入會場，與老公在佈滿粉色玫瑰的窗台擁吻，婚禮現場播放貓王艾維斯的經典情歌〈Can't Help Fall in Love〉，夢幻如童話故事。
在After Party布蘭妮只穿一件燕尾服和丁字褲，與老公、閨密茱爾芭莉摩、賽琳娜戈梅茲大跳熱舞，還嗨到和瑪丹娜重現2003年在演唱會的「女女之吻」，氣氛相當熱鬧。
婚禮後她在IG上分享心情，不敢相信自己真的結婚了：「我整個早上超緊張的，到下午2點時才有要結婚的真實感。」並標註老公，甜蜜地說：「童話故事是真的！」
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