在1986年《捍衛戰士》第一集，獨行俠湯姆克魯斯跟美豔女教官炫耀他與米格28戰機遭遇經過，湯姆克魯斯說，他看到一架米格28以「負4G」俯衝。曾經在美國航空母艦上駕駛F/A-18大黃蜂戰機15年的退役美國空軍飛行員，現在為美國雜誌講解軍事知識的Matthew Whiz Buckley表示，飛行員如果在「負4G」的環境下，腦部會爆炸！根本不可能有此動作。

Matthew Whiz Buckley在《經典電影大解密 GQ Taiwan》提到，他身為海軍飛行員以及美國海軍戰鬥機武器學校畢業生，在假想敵訓練中，如果在待命室提到《捍衛戰士》這部電影，就會被罰50元美元，否則就要請每人喝一杯！他笑稱，第一集中許多劇情，很有電影效果，但簡直不切實際，在飛行中根本不是如此。

例如湯姆克魯斯的呼號是獨行俠，但實際上，大多數飛行員的呼號不會這麼酷，通常是做了一些蠢事，因此不會有獨行俠、冰人等這麼好聽的呼號，這單純就是好萊塢效果。

美國海軍飛行員說，美國F-14雄貓式戰鬥機，垂直尾翼有4.88公尺高，不可能在其他戰鬥機正上方貼近倒飛。（美國海軍、美聯社）

另外，湯姆克魯斯倒飛，對米格機比中指，並由後座雷達官拍照一事，Matthew Whiz Buckley解釋，F-14雄貓戰鬥機的垂直尾翼有16英尺（4.88公尺）高，近距離在米格機上方倒飛拍照，非常搞笑！飛行員也不會做出這種動作。

而最有趣的是，湯姆克魯斯向美豔女教官炫耀他看到米格機做「負4G」俯衝。Matthew Whiz Buckley說，「正G力」時，血液會離開頭部，人會暈倒；「負G力」時，血液會流向頭部，稱為「爆眼G力」，因為眼睛可能會爆掉，非常痛苦。如果到了「負4G」，頭部會炸掉，會直接從腦幹炸開！「負4G」俯衝在體力上是不可能的事情。