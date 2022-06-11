《盧秀芳辣晚報》

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝10日在臉書貼出一張照片，強調他感覺很榮幸，也很珍惜，能跟這樣優秀專業的團隊一起工作，這是職涯中永遠難忘的一段。資深媒體人黃揚明認為，王必勝是要告訴大家，指揮中心快要功成身退了嗎？不過，他也語帶玄機表示，也許一個月內就會發生。

黃揚明11日在中天政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，王必勝10日在臉書貼了一張照片，討論台大公衛學院教授詹長權所說的死亡翻倍。而從這張照片可以看到，王必勝和陳時中真的很親密，看來真的是陳時中的左右手。主持人盧秀芳則表示，指揮官坐C位，王必勝坐在很重要的右手邊，黃揚明卻稱，那是「備位」。

黃揚明接著解讀，看完王必勝的臉書貼文，他不禁質疑是畢業照嗎？感覺是在懷舊，難道是要解散了？在這個時間點，王必勝不是要解謎死亡翻倍這件事，應該是講專業內容，他說得很感性，讓人感覺好像衛福部長要離開了？甚至質疑是要告訴大家，指揮中心快要功成身退了？

黃揚明指出，王必勝在指揮中心的職務是要做醫療部署，但他現在做的是政治部署。黃揚明預測，也許6月、7月中疫情指揮中心就會解散，一旦陳時中離開衛福部長的職位，會由誰接任呢？王必勝會到哪個位置？拭目以待，或許這件事在一個月內就會發生。