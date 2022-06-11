統一獅洋投羅昂。（統一獅提供）

統一獅11日移師桃園與樂天桃猿交手，排名前2名的球隊正面交鋒，獅隊在洋投羅昂6.2局失2分好投帶領，加上鄭鎧文也有開轟紀錄，以4比2勝出，僅落後桃猿0.5場勝差。

4局上獅隊1人出局一、三壘有人，靠著陳鏞基內野滾地球先馳得點，不過羅昂在4局下碰上亂流，先被林立敲出陽春炮追平，2出局後陳俊秀、郭嚴文連續安打再下一城。

被逆轉的獅隊在5局上立刻有所回應，2出局後邱智呈安打追平，獅隊一、三壘有人時發動盜壘，三壘跑者林岱安因捕手傳二壘失誤回本壘，攻下超前分。7局上鄭鎧文再從索沙手中敲出陽春炮穩住勝果。

羅昂先發6.2局投102球，投出6次三振、1保送，被敲7支安打包含1轟，失2分拿下本季第6勝，至今尚未吞下敗仗，也甩開中信兄弟象魔力、樂天桃猿狂威籍隊友胡智為，獨居勝投王寶座。

另場在洲際進行的賽事，中信兄弟與味全龍3連戰的第2戰，兄弟推出洋投泰迪先發，龍隊則是「龍王」王維中應戰，結果比賽打完2局上就因雨勢暫停，經過超過2小時的等待最終仍宣布比賽保留，擇日再戰，龍隊暫以1比0領先。