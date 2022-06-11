中央流行疫情指揮中心宣布6月15日凌晨0時起抵台的旅客，居檢天數放寬為3天居家檢疫＋4天自主防疫，每周入境總量管制提高為2.5萬人，指揮官陳時中表示，日前提到9月開放旅行社組團的時間有機會提前。旅行業看法兩極，一派人指入境居檢不歸零、禁團令不解，旅行社仍無生意可做；也有人認為現已可開始做自由行市場，旅客將開始回流。

入境居檢放寬為3＋4，被視為旅遊即將重啟的信號，但旅行公會全聯會理事長蕭博仁強調，禁團令不解除、入境居檢不歸零，對旅行社來說沒有幫助，一樣無法做團客生意。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽則認為，放寬邊境對業界來說是好消息，至少自由行市場有鬆動跡象，尤其韓國全面開放，現在簽證辦理已經排到7月，從這裡可以看到大家對出國旅行的需求一直都在。

雄獅旅遊統計，5月旅客辦理護照的需求比去年同期增加2倍以上，5月機票整體銷量也較4月成長32％，前3名區域分別為東南亞、美洲、東北亞，其中，近期韓國機票銷量明顯提升，推測除了商務及留學需求外，也可能與韓國開放觀光政策有關。

雄獅表示，目前與韓國觀光公社台北支社合作，推出韓國自由行優惠，相信未來台灣繼續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦。