潘越雲、林俊逸、顏伶安及方雅賢今（11日）起連2天在台北國際會議中心舉辦「2022歌之饗宴V-傳奇歌后」演唱會，當年出道以模仿費玉清而家喻戶曉的林俊逸，今晚特別演繹費玉清的〈一剪梅〉、〈千里之外〉等歌，微妙微肖重現經典；林俊逸謙虛表示：「我很久沒有唱歌這麼緊張，因為今天是我生病（染疫）後第一次站上舞台Live演出，對我意義特別重大。」全場報以熱烈掌聲。
走過疫情高峰，此次開唱吸引各地歌迷搶看，2場共6000張門票銷售一空。顏伶安率舞群以〈一個人跳舞〉揭幕，炒熱開場氣氛，引領觀眾踏入青春回憶。方雅賢一身復古造型現身舞台，嗨唱〈我要你的愛〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等歌。
潘越雲出道逾40載，天籟般嗓音感染力極強，此次開唱特別送上〈天天天藍〉、〈桂花巷〉、〈我是不是你最疼愛的人〉、〈是否〉等膾炙人口作品，並且提攜後輩與林俊逸與方雅賢分別合唱〈你是唯一〉及〈愛的箴言〉，以熟悉的旋律讓歌迷回首往日情懷。
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