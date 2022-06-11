「半島電視台」（Al Jazeera）10日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄烏戰爭下，西方世界「疲倦」的狀況愈來愈嚴重，對其呼籲烏克蘭向俄羅斯妥協的建議感到惱火；專家指出，西方世界對如何結束俄烏戰爭尚無共識，內部緊張正在浮現，且面臨的經濟損失更讓歐洲團結能力有所降低。

根據報導，義大利的俄烏和平提議已被駁回；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲各國不應「羞辱」俄羅斯，才有可能透過外交挽回和平，則遭烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批「丟臉」。澤倫斯基表示：「西方的疲倦愈來愈嚴重，他們想要某種對自己有益的結果，但我們想要另一種。」

烏克蘭智庫「Penta Center」政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko）表示，該國每個月的戰爭成本高達50億美元（約新台幣1483億元），讓其非常依賴外來的軍事及經濟支援，但俄羅斯正制定削弱西方國家決心的對策。

「半島電視台」也指出，歐洲國家的國內擔憂聲浪已開始浮現，特別是在能源和原物料獲取量減少之下，民眾正面臨更高額的電力、燃料和日常用品帳單。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）俄羅斯與歐亞事務資深研究員戴維斯（Nigel Gould-Davies）觀察，雖然給予烏克蘭的大規模援助似乎尚未出現下滑，但西方世界對如何結束俄烏戰爭仍無共識，內部緊張正在浮現；義大利智庫「國際政治研究所」（ISPI）分析師維拉（Matteo Villa）則認為，歐盟耗費大量時間才達成石油禁運協議，且對俄羅斯盟友匈牙利讓步，顯示歐洲針對俄烏戰爭的團結有所降低。