台東富岡漁港11日傍晚5點多時，海巡安檢所人員攔查發現2名陸籍男子打算以橡皮艇及水上摩托車返回大陸。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

是偷渡還是太想回大陸老家？台東富岡漁港11日傍晚5點多時，突然有1艘橡皮艇拖著另1艘水上摩托車進港，海巡安檢所人員攔查發現竟然是2名陸籍男子，海巡不敢大意，穿上防護裝進行篩檢和搜查，兩人稱是從菲律賓出發，想回大陸老家，結果船壞了，在海上漂流3天，最後漂到富岡外海，才用橡皮艇僅存動力，駛進港區求救，但海巡認為兩人說詞有疑慮，詳情仍有待查證。

2名陸籍男子待在橡皮艇上，海巡人員全員出動，穿防護衣下到艇上搜索，除了大量油料，還有水，食物和雜物，海巡幾乎是每項都消毒，同時也進行快篩（初步是陰性），隨即也在進行初步偵訊後，由消防局救護車會同衞生局人員，強制進行隔離安置。

據了解，其中1人為35歲古姓男子、另1人為53歲崔姓男子。兩人稱是在菲律賓打工8個月，很想回大陸老家，但是民航海運都斷了，於是在淘寶網買了水上摩托車和橡皮艇，準備物資後出發，兩人不願告知出發地點及目的地，指說海上風浪太大，水上摩托車動力故障，於是用漂流方式在海上待了3天，後來靠近富岡外海時，才用橡皮艇拉船進港。據海巡初估距離約250海浬。

兩人直呼「再也不去菲律賓打工了，因為生活環境實在太差了」，隨後在大批人力戒護下，由救護車強制送隔離，並且進一步進行PCR。海巡說，兩人進港前，就有打電話進來，要求緊急避難，只是到底是想偷渡還是單純避難，還要再偵訊詳查。漁民則表示，感覺不單純，下午3點就已在海上看見他們，按照潮流不太可能是故障問題，不然船早就翻了。