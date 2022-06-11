鍾瑶到小巨蛋欣賞《獅子王》演出，找回童年回憶。（羅永銘攝）

是元介11日開心到小巨蛋欣賞《獅子王》的演出。（羅永銘攝）

百老匯音樂劇《獅子王》在疫情衝擊之下，自11日起展開全台共49場演出，今天首場高達9成觀眾填滿台北小巨蛋，也吸引不少藝人前往朝聖。許維恩說自己小時候很喜歡，動畫版看了無數次，「木法沙（辛巴爸爸）被推下去那段哭很久，為自己的孩子犧牲很感動」，加上看過得的朋友都讚譽有加，首場便和老公王家梁前往觀賞。

王家梁上月底確診，目前身體已恢復，也沒有太明顯的後遺症，「本來有點乾咳，現在已經沒有，也不會那麼累，覺得自己算幸運」，更直呼許維恩根本「天選之人」，身邊一堆人確診，到現在還是怎麼篩都是陰性，沒有染疫，許維恩也說「平常心看待，就好好照顧身體」，並表示有在調養身體，做人計畫持續進行，一切順其自然。

久違露面的鍾瑶，透露近日都在忙於拍攝影集，許多之前延拍的工作也都陸續復拍，下半年即將開始忙碌，「來看《獅子王》也是在工作中找個喘息空間，希望找回小時候的回憶」，至於咖啡廳是否受到疫情影響，她表示業績的確有掉了5、6成，「滿辛苦但比去年好，很努力維持讓大家不要失業，還可以過得下去」。

是元介幼時也看過很多次動畫版，第一次看真人版，相當期待。被問及獅子王是不少人的童年回憶，大家是否也有機會看到「元衛覺醒」合體？他表示自己跟衛斯理都很想，明年更是他們成軍20年，「不過我們滿腔熱血，也要看看市場需求，不確定粉絲會不會想看我們合體」，加上已經很久沒拿起麥克風唱歌，「演技有把握，但唱歌還不是那麼有自信，可能還是要好好練習」。