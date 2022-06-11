網路上近日掀起「住月子中心」的討論，有網友認為月子中心動輒數十萬，國外不少女性甚至產後隔天就工作，質疑根本沒必要坐月子，但有另名女網友發文條列出坐月子的必要性，對父母的身心狀態都非常好，直言「懷孕40週你知道器官會被擠壓成什麼樣？生完第二天馬上恢復原狀你TM以為是彈簧啊？」

PTT上先前有網友稱同事妻子想入住「1晚6千，25天15萬」的月子中心，該同事說請媽媽幫忙坐月子就好，最後妻子堅持要住，最後同事只好借錢，文章引發討論；另名網友在Dcard上發文稱，以前女性根本不一定要坐月子，更遑論月子中心，而國外也有不少女性生產完隔天就上班，或是頂多請1、2天假。

PTT上先前有網友稱同事妻子想入住「1晚6千，25天15萬」的月子中心，該同事說請媽媽幫忙坐月子就好，最後妻子堅持要住，最後同事只好借錢。（翻攝自PTT）

另名網友稱以前女性根本不一定要坐月子，國外也有不少女性生產完隔天就上班，認為女性要去月子中心部分原因是「比較心態」。（翻攝自Dcard）

該網友認為女性要去月子中心部分原因是「比較心態」，擔心別人有、自己沒有；而另名女網友則發文解釋坐月子重要性，其一是懷孕時身體器官被擠在一起，生產後必須適當休息，再者新生兒每2、3小時就要餵奶，經常換尿布，父母會忙不過來，還有黃疸、脹奶問題也需要專業人士協助處理。

該女網友說，坐月子還能讓新手父母學到不少育兒知識，最後強調坐月子是「爸爸爽，媽媽爽，小孩也爽」，她強調不是一定要到月子中心，但產後休息一定要坐好，坐月子有其必要性，直言「有生過小孩還覺得老婆不用坐月子的，那我只能說你老婆真的很辛苦，請好好愛惜她，也不要覺得這是她的本分」。