美國5月消費者物價指數（CPI）月增8.6%，超越市場預期8.3%的增幅，而之後公布的密西根大學消費者信心指數6月初值則報50.2，低於金融危機時期及1981年通膨高點，創下1978年紀錄以來新低，顯示經濟衰退隱憂更加強烈，分析師直言，「美國正處於衰退中，只是沒有意識到罷了」。

美股遭遇黑色星期五，道瓊工業指數大跌880點，科技股同步下殺，那斯達克指數重摔3.5%，5大科技巨頭無一倖免，原因是通膨數據意外飆高，美國勞工部公布5月CPI，比去年同期增加8.6%，高於前值和市場預期的8.3%，扣除能源、食品的核心CPI則年增6%，亦高於5.9%的預期，顯示通膨持續火熱。

至於緊接著出爐的密西根大學消費者信心指數6月初值，則從58.4暴降至50.2，低於市場預期的58，創下1978年以來最低，意味著消費者對通膨高漲感到壓力。

CNBC報導，Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，「若從今年第三季開始衰退，我絲毫不感意外」，實際上，如今美國正處於衰退中，甚至才於起步階段，只有在回顧時才能確定，但並不用感到特別驚訝。

根據亞特蘭大聯邦準備銀行預估，美國第二季GDP成長僅0.9%，遜於第一季GDP的1.5%，一旦如此，將符合經濟衰退的定義——連續兩季GDP萎縮。

報導補充，雖然5月非農就業數據優於預期，而這項數據又被視為經濟衰退的一道防線，但就增幅來看，5月就業數據創下去年4月以來最小增幅，似乎仍藏有警訊。

美國銀行首席策略師哈奈特（Michael Hartnett）曾在報告中警告，美國正處於技術性衰退，但卻沒有意識到這一點；從亞特蘭大聯準銀行的GDP預測中，他表示，美國距離「衰退」只欠缺幾個糟糕的數據而已。