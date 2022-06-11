台中怪獸迷注意！JINS「破鏡重生-哥吉拉」來囉，由日本銷量第一眼鏡品牌JINS發起的再生企劃「廢鏡新思」，獲得廣大迴響，共計回收逾1.6萬支眼鏡，再透過生態創作藝術家「李翊楷」巧思，打造出世界首座以眼鏡為製作素材的哥吉拉，5月於台北大稻埕首次亮相，即在IG、FB上爆紅，如今中部巡展啟動，預估將帶動另一波打卡熱潮。

藝人陳昊森日前因居家隔離，錯過台北首場，今（11日）現身台中出席活動，陳昊森除了和好友「吉拉」相見歡，他表示自己在台中長大，也很開心能回到家鄉「認親」，找出哥吉拉身上自己捐贈的舊眼鏡，並在眼鏡上方簽名。更在現場以永續大使身份，與生態創作藝術家李翊楷合作，利用廢棄眼鏡製作鯨魚模型，希望藉此傳達永續發展的重要性。

陳昊森擔任永續大使，以環保裝置藝術哥吉拉，宣傳環保永續的理念。(戴志揚翻攝)

陳昊森與生態創作藝術家李翊楷在現場合作利用回收眼鏡創作，體驗到創作造型相當不容易。(戴志揚翻攝)

有趣的是在製作過程中，陳昊森差點被材料黏住手，在藝術家老師的及時提醒下，才躲過一劫，幸好這個小插曲，不影響模型製作，最後只花了5分鐘就完成！陳昊森：「原本聽到要用眼鏡製作鯨魚還覺得怎麼可能，沒想到最後不需要用其他的小工具就可以完成，覺得非常的不可思議。」

JINS總經理邱明琪表示：「哥吉拉是JINS在台灣第一次做大型永續活動，一般來講永續就是回收、環保等等，但JINS品牌精神喜歡很有趣很好玩的事情，所以就想把它做成可愛有趣的裝置藝術，特別由於在眼鏡回收時發現台中的回收是最高的，這次也很開心能與台中市環保局合作，希望將透過雙方的力量和資源，讓更多人一起關注永續議題。」

「破鏡重生-哥吉拉」霸氣登陸台中火車站(左：JINS總經理邱明琪，右：台中市環保局副局長商文麟)。(戴志揚翻攝)

台中市環保局副局長商文麟表示，「很開心JINS選擇台中為第二站，台中市長盧秀燕也很關心，也在粉絲專頁發貼文向市民推廣，JINS的活動代表市場對永續的重視，同時也希望企業跟政府多合作，帶領大家朝著淨零碳排的目標前進。」

陳昊森親自為現場民眾發送250個小盆栽，呼籲大眾植栽減碳愛地球。(戴志揚翻攝)

活動最後，陳昊森親自為現場民眾發送250個小盆栽，呼籲大眾植栽減碳愛地球，也跟大家分享，自己也有帶回一個盆栽，工作之餘也很需要療癒身心，而「破鏡重生-哥吉拉」巡展還未結束，下一站將前往古都台南，繼續完成倡議永續發展的使命！