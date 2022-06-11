副總統賴清德出席《台灣男子葉石濤》電影台南首映會，提到當初因很喜歡葉老文學，早就決定將他的詞句用來當成城市願景。（程炳璋攝）

紀錄片《台灣男子葉石濤》預計17日正式上映，11日晚間6時在台南市舉辦首映會，民進黨立委林宜瑾包場相挺，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、立委林俊憲都出席觀影，賴清德自嘲在影廳遇上年輕粉絲，一度以為他是來看熱門的《TOPGUN2》。

葉石濤是台南出身的台灣文學家，在文壇上與鍾肇政有「北鍾南葉」之稱，他文學詩詞中的一段文字「台南市一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」在賴清德擔任台南市長時被當成打造台南的願景詩句，更為聲名大噪。

《台灣男子葉石濤》記錄葉石濤生命及寫作生涯，同時記錄同時代台灣作家的共同命運，凸顯他們的文學成就，11日在台南舉辦首映，林宜瑾率先包場邀請政壇人士、律師、醫師、藥師與教師等200位友人出席。

黃偉哲提到現在年輕人都在看《TOPGUN2》，他呼籲，如果有2部電影的錢與時間，可以先看《台灣男子葉石濤》再看其他電影，如果只有1部電影的錢與時間，那更應該先選擇看後者。

賴清德打趣提到，剛進場時遇上年輕粉絲，還以為自己來看《TOPGUN2》，但他其實是來看《台灣男子葉石濤》，他表示，前者主角是虛構的飛行英雄，後者卻是台灣歷史真實的文學家，是兩部片最大的不同。

賴清德回憶在選台南市長前，非常喜歡葉老的文學詩句，當時已打定主意以後若選市長，就要拿這句話來爭取台南市民的認同。他在擔任台南市長時，曾推廣葉老文學踏查，讓喜歡他作品的人，在台南能夠走入他的小說境界內，另外還有意將葉石濤文學翻譯成英文與日文，讓他的作品有機會獲得國際上的肯定。