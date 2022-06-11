一年一度的畢業季到來，今(11日)不少學校都舉辦畢業典禮，藝人許效舜也以健康照護技術碩士班第一名的優異成績，從開南大學畢業，並開心和校長合影留念。

開南大學今舉辦線上畢業典禮，其中就讀健康照護技術碩士班的許效舜，也以第一名的優異成績畢業，並獲得智育獎，他也開心和校長合影，網友見狀都紛紛留言「恭喜舜哥」、「敬佩敬佩， 好棒」、「太強了」、「以後要叫你第一名了」。

除了許效舜，就讀世新大學傳播管理學系上海碩專班的許瑋甯，今天也參加世新大學的畢業典禮，被封為「最美畢業生」的她，因課外從事社會服務工作表現優異，獲頒傑出表現獎，她在獲獎時表示：「參加整場儀式有種受到肯定的感覺，真切地被祝福，每個細節都像是在一步步告別學生身分。」

而畢業典禮上，還有藝人何嘉文、楊潔玫也都有出席。其實，世新大學上海碩專班星光熠熠，寇世勳、伍思凱、林心如、楊謹華、傅娟、周湯豪等人都是校友，去年林心如還把學生會會長位置交接給許瑋甯，她也強調會扮演好學生會會長的角色。