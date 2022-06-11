北韓勞動黨舉行為期3日的第8屆中央委員會第5次全體會議擴大會議，會上進行新階段的人事任免。值得注意的是，唯一女性委員、也是外務省第一副外相崔善姬從中脫穎而出，被任命為北韓外交部長。精通英語被譽為「美國通」的崔善姬深受最高領導人金正恩青睞，日後有望在國家外交關係中帶來重大影響。

根據CNN報導指出，生於1964年的崔善姬是北韓前總理的崔永林的女兒，更有消息稱她其實是養女，自幼含著金湯匙出生，接受書香世家的教育薰陶，求學時曾赴中國大陸、奧地利和馬爾他留學，英語水準之高，時常偕同金正恩出席許多外交場合，因此有「美國通」的美名。

綜合外媒報導，崔善姬是金正恩身邊最親密的助手兼發言人，長期負責處理與美國之間的核談判。1997年，崔善姬在四方會談中擔任北韓代表口譯員，當時首次躍升媒體版面。2010年任北美局副局長，2016年晉升為局長。2020年傳出與時任外長李善權，也是他的上級長官起衝突，被下放勞改3個月，李善權從外交部長轉任軍事戰線部長，是出了名的強硬派官員；她還更一度被金與正擠下「國務委員」的寶座，忍受數次失利的苦，最終仍一口氣榮登外交部長的王位。

報導指出，崔善姬可以說是繼金正恩胞妹金與正後，最有權力的女性高官。一貫堅守持有核武器以捍衛主權的立場，在一場與美國進行的峰會扮演關鍵角色，時任總統川普威脅，「若不符合明訂標準，將取消新加坡舉行的會議。」她則回嗆，「如果不想與我國坐在一起，那我們也不會哀求你們進行談話，更不會努力說服，端看你們(美)決定。」時而威脅核攤牌、時而提出對話，豐富的外交經驗有望帶領北韓展開不同面向的外交對話。