由北市大足球隊化身的台北展逸天行者，今年喊出「BE READY」口號，今天在台灣乙級足球聯賽開幕戰對陣宿敵璉紅台體，右翼林偉傑雖然錯過先馳得點契機，但將功折罪助攻劉建緯進球，仍以1比1逼和對手，邁出隊史在乙級聯賽的第一步。

「那球可能太興奮了，自己腳踝沒鎖緊，球點打得太下面。」林偉傑懊惱自己在開賽16分鐘沒把握蔡政儒的左路橫傳，右腳推射正中門楣，而且一回頭就被台體賴維踢進直接自由球，好在天行者沒有因而亂了陣腳，第41分鐘林偉傑在右側禁區回傳劉建緯，跟進破門扳平比數。

台北展逸天行者前鋒劉建緯（右）帶球突破，璉紅台體右後衛許恩豪緊追防守。（展逸提供）

「這是我們平時就有做小範圍的進攻訓練，今天能運用到場上完成進球，1比1的結果還可以接受。」今夏要升上大四的林偉傑強調，哪裡跌倒、哪裡爬起來，今年球隊有很明確的目標，就是要「升上甲級」。貢獻進球的劉建緯則說，未來乙級聯賽的對手過去都沒碰過，「接受新的嘗試也不錯！」

台北展逸天行者去年在台灣企業甲級足球聯賽拿下第7名，升降級附加賽則以0比2不敵銘傳大學，慘遭降級，不過贊助商繼續力挺，今天開幕戰還在中華足協授權下，與國體大產經學系的轉播團隊合作合作，於「BE HEROES YT頻道」破天荒直播乙級聯賽，本季也將持續轉播天行者的台北賽事，用甲級的規格服務球迷。

台北展逸天行者今年喊出「BE READY」口號，圖為他們在乙級聯賽開幕戰先發11人賽前合照。（展逸提供）

台足乙級聯賽今年8隊踢雙循環賽，冠軍隊直接升上企甲，亞軍則可踢升降級附加賽，天行者的實力廣被看好，關鍵是球員如何掌握好心態。總教練張武業倒是覺得，這批球員已經做好積極面對乙級聯賽的準備，反倒是有點壓力大放不開，他打算找時間讓全隊去看當紅電影《捍衛戰士：獨行俠》，放鬆一下。

「這個電影的主旨是勇於突破，化不可能為可能，而且方法不是只有一個，希望用可行的方法去達成目標。」張武業說，大家設定一個目標，共同去做，跟團隊運動頗有異曲同工之妙，蠻適合跟子弟兵一起分享。