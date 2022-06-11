「雞腿飯」所駕駛白色休旅車逃逸過程當中，還撞壞路旁的一輛汽車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

遭撞路旁的汽車，造成後車燈毀損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

國內知名劉姓嘻哈饒舌歌手「雞腿飯」，今日下午開車在高雄市區，違規左轉被警方攔查，正在進行盤查時，「雞腿飯」突然開車逃逸，警方立即通報支援並展開追捕，過程中「雞腿飯」還撞上一台車，最後警方成功逮捕劉男，隨即進行酒測，酒測值達0.44，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

案件發生在今日下午2時許，高雄市新興分局員警在六合路口，見一輛白色休旅車違規左轉，所以要求這台車停下受檢，沒想到這名男子不配合警方要求，開車加速離去，在內側車道，沿著中華路一直開，員警立即展開追捕，男子在逃逸過程當中，還撞壞路旁的一輛汽車，造成汽車後車燈毀損，最後警方在成功一路與前金街口將他攔下，並持槍警告劉男下車。

據了解，劉男原來之前有發生過前一天喝酒，結果隔天還測出酒精反應，最後被移送。但並沒有學到教訓，還是因為他前晚又在酒吧喝酒，擔心會有相同結局，所以才會拒檢，最後對他進行酒測，而酒測值0.44，將再度被移送法辦。

劉姓男子曾經參加過《大嘻哈時代》，並以「雞腿飯」名聲走遍饒舌圈，但近年爭議不斷，2020年底曾經涉嫌在台北家中家暴前女友，當時「雞腿飯」不僅會拿著鐵鎚狠瞪前女友，還曾將她打倒後朝她的頭部猛踹，讓前女友相當害怕，曾經只穿著T-Shirt和內褲就逃家；「雞腿飯」喝醉後趁著酒意衝到前女友位於台北市承德路的住處，一大早就瘋狂按電鈴騷擾，還與前女友室友發生肢體衝突，事後兩人已互告傷害。

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