高捷因《少年吔，安啦！》奠定銀幕黑道大哥形象。（牽猴子提供）

高捷30年前演出經典黑幫神作《少年吔，安啦！》，奠定銀幕黑道大哥形象，他昨天重返台北西門町「巡田水」。走在刺青街、塗鴨街、美國街等次文化與潮牌交織的街區，大哥魅力依然銳不可當，影迷一路跟隨問安，要求簽名合照。高捷指著現已拆遷的西門町漢中街「上海紅玫瑰理髮廳」舊址說：「《少年吔，安啦！》之前我從未演過黑道大哥，開拍前徐小明導演叫我去『紅玫瑰理髮廳理』剪了一個額頭前庭兩側往裡剃的『三本頭』，再花一整天畫了半件紋身。我往大鏡子一站，劇組的人都發出『喔～』的敬畏呼聲，侯導走來指著鏡中的我說：『按呢就是啦！』，我就知道造型已成功，建立好演出的底氣與信心！」

這趟大哥重返西門町的「巡田水」行，讓現年63歲的高捷說：「《少年吔，安啦！》真的是我的演員生涯和台灣電影拍攝的很多第一次。」至於當年是因何機緣入行？走到西寧南路與武昌街交口，高捷指著眼前年輕人群集的「唐吉訶德」日式夯店說：「這棟以前是國片龍頭『中國戲院』，是當時年輕人逛西門町、把馬子、看電影必到，我和張華坤製片就是在這裡認識，他看我外型不錯，旁邊總是掛著漂亮美眉，就丟張名片給我。」之後就約高捷到他公司坐坐，介紹給侯導，然後就是大家看到的高捷銀幕處女作《尼羅河女兒》了。日後演出一部部充滿江湖滄桑、兄弟情懷的作品，包括《空笑夢》、《海波浪》，乃至近年爆紅的新世代樂團「茄子蛋」夯曲《浪流連》，透過他精湛演技來詮釋的膾炙人口流行經典MV，更讓不同世代的人在KTV的迷矇煙酒之間一遍又一遍傳唱著，大哥的形象也一路跟隨著他直到如今。

其實高捷為了準備《少年吔，安啦！》，還花了許多時間到雲林、高雄體驗生活、認識江湖朋友，甚至安排射擊，訓練握槍的感覺。無怪乎高捷在《少》片中，一場黑道葬禮中對空鳴槍怒吼的戲，能演得如此震撼有力；另一場野台辦桌喜宴中，對著演員李興文開槍爆頭畫面，更演得冷血又沈著，至今仍深植人心。「那是台灣電影首次聘用香港專業的電影槍械師來合作，拿的都是真槍和空包彈，我記得站在李興文後面還沒喊『阿文！』前，看到他已緊張到後頸動脈直跳，我就二話不說，立馬開槍…反正大家都是第一次。」值得一提的是，高捷日後也提攜不少新人，《少年吔，安啦！》片中2位女主角，飾演美美的魏筱惠，和飾演小琪的張以涵，都是高捷介紹而首次演出電影。張以涵在演出後淡出影壇，魏筱惠則成為侯孝賢導演班底，持續演出了《戲夢人生》、《好男好女》等片，並在《海上花》中飾演長三書寓中的煙花女子張蕙貞，是梁朝偉所飾演的恩客王蓮生的新歡。

《少年吔，安啦！》4K修復版即將於7月8日全台上映。