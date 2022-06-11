一條龍餃子館貼出公告宣布歇業，提及過往西門町有三寶，帶著馬子(女朋友)吃一條龍的餃子；看萬國戲院的電影；喝銀馬車的咖啡。(圖／取自北平一條龍餃子館臉書)

新冠疫情爆發，導致許多店家、產業倒閉，如今就連西門町57年的名店「北平一條龍餃子館」也不敵疫情，宣布將於本月30起無限期停業，讓不少饕客大喊不捨，紛紛趕赴用餐。

位在西門町峨嵋街的北平一條龍餃子館，是知名北方料理餐廳，除了招牌蒸餃外，烤鴨、麻婆豆腐、京都排骨、火鍋、麵食和熱炒也都廣為人知，在1965年創立，是許多5、6年級長輩的回憶，也有許多政商名流與藝人們時常光顧，為當時逛西門町的地標。

未料，北平一條龍餃子館近日貼出公告，表示受到疫情影響，營業至這月底就要停業，讓饕客們大為吃驚。對此老闆表示，餐館內員工打從2、30年前就幾乎沒換過，但自2020年疫情爆發至今2年多來入不敷出，賠了將近800萬，實在承受不起，只能貼出公告無奈宣布熄燈。

公告中也感嘆往日時光，表示老西門町人都知道，西門町有三部曲，帶著馬子(女朋友)吃一條龍的餃子；看萬國戲院的電影；喝銀馬車的咖啡，但因疫情因素實在撐不住，只能期望不久的將來可以有機會復活。