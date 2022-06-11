明（12日）鋒面逐漸北抬，入夜後各地雨勢趨緩，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下周一、二（13日、14日）僅中南部地區上午有雨，其他地區為多雲到晴的天氣，不過仍須留意午後山區有雷陣雨，下周三（15日）北方又有鋒面系統往南接近台灣，各地降雨機會再度提高。

中央氣象局表示，明天鋒面逐漸往北遠離，但整體天氣仍不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，降雨情形預計入夜以後會明顯緩和下來。

溫度方面，明天各地夜晚清晨低溫約24至27度，白天高溫北部及宜花地區約28至30度，其他地區約31至33度，沒下雨時感受上稍悶熱。

11日、12日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周一、二是西南風主導的天氣，水氣較少，中南部地區清晨到上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣；背風側的北部、東半部地區容易有高溫出現。

下周三北方的鋒面系統有機會往南接近台灣，雖然目前預估不會直接到台灣上空，天氣轉不穩定，各地降雨機會再度提高，尤其白天時段有局部短暫陣雨發生機率。

下周四、五（16日、17日）鋒面再度往北遠離，台灣附近轉西南至偏南風的環境，各地為多雲到晴的天氣，不過午後容易有熱對流雲系發展帶來雷陣雨。