陳翠梅為習得李小龍的短棍武術吃進苦頭。（海鵬提供）

大馬女導演陳翠梅集編、導、演於一身的新作《野蠻人入侵》，描述一名單親女星為了東山再起、決心轉型學功夫，卻遇上稚幼兒子突來搗亂的故事，片中集溫馨親情、職場愛情、諜報動作等類型元素，獲國際媒體盛讚「聰明又感性」，被譽為陳翠梅最令人驚豔的電影。有趣的是，陳翠梅當時赴泰國普吉島構思劇本時，因2歲半兒子乏人照顧、只好同行。未料兒子蠻橫無理總是找她陪玩，讓她很難專心工作，氣得大罵兒子「野蠻」，竟靈光一閃迸出了《野蠻人入侵》這絕妙片名，劇本更自此順暢完成。

該片不僅由陳翠梅獨挑大樑演出女主角，片中其他「演員」竟有3個導演，個個來頭不小。飾演「導演」的男主角張子夫，其實是大馬著名音樂才子。飾演「武術教練」的李添興，真實身分則是當地知名導演，最擅長武打電影拍攝，這次更同時擔任電影《野蠻人入侵》的武術指導。而片中飾演陳翠梅「前夫」的馬來男星柏榮裴拉勒（Bront Palarae），更除了導演、影帝等身分外，根本就是紅遍大馬、新加坡及印尼的票房巨星。

為演好片中武打戲，陳翠梅還帶著2歲半兒子遠赴菲律賓和普吉島等地拜師學習武術，其中一門菲律賓短棍武術（Kali Sticks）即為武打巨星李小龍生前的招牌功夫。陳翠梅為習得該門技藝吃進苦頭，渾身傷痕更是家常便飯。有次陳翠梅帶著著2歲半兒子在普吉島上柔道課，當被教練打趴在地時，兒子見狀以為媽媽被人欺負，竟衝上前用小手追打教練，讓陳翠梅窩心得當場掉下淚來，趕緊把兒子擁入懷裡。為了學會李小龍的短棍武術，陳翠梅更發狠在菲律賓宿霧武館足足苦練14天。

精彩的功夫演出在片中完整呈現，國際影評紛以「聰明又感性」、「獨樹一格」讚賞該片。陳翠梅片中拳拳到肉的精彩演出，更將單親媽媽不願向環境低頭的超強意志力，發揮得淋漓盡致，助該片一舉勇奪上海電影節評審團大獎。

《野蠻人入侵》描述單親女星李圓滿（陳翠梅 飾）在老友導演羅傑（張子夫 飾）力邀下，準備復出拍攝諜報動作片。為能東山再起，她隨身帶著兒子、展開了緊鑼密鼓的武術訓練。卻不料在電影開拍時，兒子突然失蹤、遭到綁架，逼著她只好施展剛學好的「功夫」，展開一連串救子行動。北影早鳥票將於明（12日）線上開賣，7月15日正式在台上映。