瓦倫緹娜推出第二張單曲〈Berlin〉。（華納音樂提供）

「義泰混血甜心」瓦倫緹娜（Valentina Ploy）加入亞洲華納音樂後，趁勢追擊推出第二張單曲〈Berlin〉，並搭配義大利人「招牌手勢」帶起流行舞蹈風潮，用她的音樂魅力推倒與世界之間的高牆。

瓦倫緹娜最新單曲〈Berlin〉由曾經加入蔡依林〈怪美的〉創作的音樂人Richard Craker一同操刀，全曲節奏輕快，即使哼著悲傷的歌詞，也能透過瓦倫緹娜獨特的魅力持續散發陽光氣息。歌曲概念取材於人們常在感情中，為了保護自己而築起高牆的現象，描述另一半築起和「柏林圍牆」一樣的高聳心牆時，感到挫折沮喪的心情。

〈Berlin〉的MV找來知名的英泰混血演員班傑明約瑟沃爾尼（Benjamin Joseph Varney）合作，瓦倫緹娜也發揮百變特質，在這場視覺盛宴中，展現鮮為人知、鬼靈精怪的一面。此外，除了可愛活潑的舞步，瓦倫緹娜還在MV中比出了全球爭相模仿的義大利人「ma che vuoi（你在說什麼鬼）」招牌手勢，不但呼應了歌曲所要表達的意境，也變成MV的有趣亮點。

瓦倫緹娜最新單曲〈Berlin〉已在各大數位平台同步上架。