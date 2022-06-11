大陸河北省唐山市機場路燒烤店尋釁群毆女子案，盡管9嫌已悉數落網，但餘緒不斷，微博管理員11日消息，微博一直致力於營造文明、友善、和諧的社區生態環境。近期，在引發廣泛關注的部分社會熱議事件中，站方發現有部分帳號為博流量、帶節奏，藉機惡意發布宣揚仇恨、挑唆性別對立、煽動地域矛盾等極端言論。對此站方堅決反對並予以嚴肅處置。

微博管理員指出，截至目前，站方依據《微博社區公約》等相關規定，對@aka98k、@黑臉太妹、@怎風、@用戶7766440052等265個發布極端言論的違規帳號，視情況予以禁言15天直至永久禁言處置。

後續，站方將繼續加大對相關違規內容的排查處置力度，同時呼籲廣大用戶，以理性的態度友善發言，與站方攜手維護健康清朗的網路空間。用戶如發現相關違規內容，可通過前舉報投訴入口和@微博管理員的方式進行舉報，將及時予以處置。