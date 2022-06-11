座落新板特區、板橋車站旁的台電「電幻1號所」，是全國首座綠能主題展覽館，地底下更是一年供應新北市超過6億度電的變電所，開館逾兩年的電幻1號所，除將能源概念融入「ENERGYM能源健身房」體感互動及多元展演活動，近年亦前進校園推廣能源教育，繼去年首度推出綠能教具大獲好評，台電今年再聯手創新教育團隊「雜學校」及教育部國教署所屬臺灣師範大學自然科學團隊，共同研發風力發電主題能源跨學科教具。台電表示，此次綠能教具好學又好玩，歡迎到展館參觀了解。

台電今（11）日下午於電幻1號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，由台電發言人吳進忠、雜學校創辦人蘇仰志、臺師大自然科學團隊姚清發教授一同開箱風電綠能教案教具，現場也邀請近20位國中小學生一起手作體驗全新教具，自己組裝風車自己發電。台電發言人吳進忠說，台電近幾年嘗試透過多元的方式推廣綠能議題，將能源融合科技、藝術、設計等各種不同的領域，希望能提供對民眾更有感的教育體驗。

台電說明，去年首度發表「能源撲克」等再生能源系列教具，將能源知識融入手作遊戲，廣受校園師生及家長口碑迴響，至今已發送近4千套教具。今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並經過師生回饋後，創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」三大風車系列教具。

本次教具研發統籌團隊，致力於教育創新的雜學校創辦人蘇仰志說：這次與台電攜手將綠能素養深入淺出帶入國民教育體系，別具意義。雜學校教具研發顧問，同時負責本次教具發想的麗山高中吳明德老師說明，本次風力發電綠能教具整合渦輪葉片、發電機到地球科學等一系列知識，除具學理也可培養學生跨域思維能力，亦符合108課綱素養導向目標。

其中，為國小學子量身打造設計的「風力士」，可從中了解風車結構與電能轉換原理，更可結合彈珠遊戲增添趣味性。而設計給國中課程的「風之光」教具，除延伸風車設計，並加裝電路板、LED燈泡等，串聯國中課綱導入基礎電磁學定律-法拉第定律。另外，適合高中課程的「能來風」，則導入電磁學理論-冷次定律，可引導學生做中學，進一步利用電子儀器觀察發電量變化。

台電表示，自4月搶先啟動第一波教具入校體驗活動至今，電幻1號所至今已前往13所學校，近500位學生參與。今年特別結合在全台擁有第一線師資，且教學經驗豐富的臺師大自然科學團隊，後續將把這套全新開發的風電綠能教案教具帶入全台各級學校，讓能源教育好學更好玩，召集人姚清發教授指出，今年會走入40所以上學校，透過第一線專業師資推廣綠能教具，讓電幻1號所成為移動式的綠電知識輸出站。

台電說明，電幻1號所今年以「綠潮世代」為核心，除將全新綠能教具帶入全台各地各級校園外，後續也規劃學生營隊、教師研習營、館際展覽串聯、工作坊等一系列多元活動，並結合實際走入電廠、能源實驗課程、能源限時逃脫等，暑假將至，歡迎對綠能教具及相關活動有興趣的學校師生與家長到展館參觀，讓孩子們邊玩邊學。