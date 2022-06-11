另名負責把風的黃嫌也遭警方當場逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

67歲郭姓婦人，日前接到佯裝保險公司及假檢警的詐騙電話，誆稱她因涉及詐領防疫保險金，需交付自身存款監管，郭婦一聽就知道是詐騙伎倆，馬上向信義分局吳興街派出所報案。

詐團成員輪流扮演「國泰產險人員」、「地檢署朱檢察官」及「刑事局165專線李淑華警官」，要求郭婦提領79萬5000元進行監管，郭婦先假裝上當，並拍攝鈔票及提領證明回報給詐團，隨後將錢存回，返家後以廢紙偽裝成一捆捆鈔票裝入提袋內，放置於住家附近花圃等車手前來取款。

19歲葉姓車手取得假贓款準備離去時，馬上被在現場埋伏多時的員警壓制逮捕，當場查扣與上手聯繫的兩隻手機2，在附近把風監控的23歲黃姓車手見事跡敗露，慌忙準備回報時也被現場員警察覺，一併遭壓制逮捕，全案詢後，依詐欺罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查其他共犯。

北市信義分局分析相關詐騙案件發生情境，多為日間獨自在家之中高齡長者，接獲詐欺集團來電，利用話術誘騙長者陷入情境而遭取財得逞，並呼籲民眾接獲此類話術電話，謹守反詐三要領：「一聽、二掛、三查證」，撥打 165 反詐騙諮詢或110報案專線查詢，如發覺可疑，立即向警方報案，警民合作營造「詐騙零容忍」的居住環境。