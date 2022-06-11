北市警南港分局玉成派出所員警李昆霖、諶啟天日前獲報，有老嫗因外出散步而迷途，腦中唯一記得的只有數字「57」，經員警耐心訪查，終於找到老婦人的家。
員警趕往現場關心，老婦卻只記得自己住在57號，對於路名、自身身分、家屬及親人電話都記不得，警方只好細心地詢問住家附近標的物，並在巷內穿梭挨家挨戶地帶著老婦找尋回家的路。
經過半小時的找尋後，坐在巡邏車後座的老婦突然說：「對！對！對！那間就是我家！」，並露出滿足的笑容，員警帶著老婦上樓，親眼看她用鑰匙打開家門，員警才放心離去。
北市警南港分局玉成派出所員警李昆霖、諶啟天日前獲報，有老嫗因外出散步而迷途，腦中唯一記得的只有數字「57」，經員警耐心訪查，終於找到老婦人的家。
員警趕往現場關心，老婦卻只記得自己住在57號，對於路名、自身身分、家屬及親人電話都記不得，警方只好細心地詢問住家附近標的物，並在巷內穿梭挨家挨戶地帶著老婦找尋回家的路。
經過半小時的找尋後，坐在巡邏車後座的老婦突然說：「對！對！對！那間就是我家！」，並露出滿足的笑容，員警帶著老婦上樓，親眼看她用鑰匙打開家門，員警才放心離去。
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