孫錫求在《犯罪都市2》中耍壞飾演大反派。（車庫娛樂提供）

39歲韓國男星孫錫求（前譯：孫錫久）因韓劇《我的出走日記》中神秘、頹廢但暖心的「具先生」一角爆紅，和馬東石主演動作片《犯罪都市2》在韓票房也勢如破竹，成為《寄生上流》後，暌違3年觀影人次破千萬的韓國電影，上映不到1個月吸金破千億韓元（約25億台幣），接連2部作品都有極大的迴響，演技征服大小螢幕，堪稱當今最火紅的韓星，他曾透露有結婚生子念頭，讓粉絲看到後哀鴻遍野，希望他暫時還只能是「公共財」。

孫錫求在《出走日記》的人設並非典型高富帥，臉蛋也不是傳統花美男，但憑藉獨特氣質，魅力爆棚，成功晉身新一代韓劇男神，不僅連續5周蟬聯「TV演員話題性排行榜」冠軍，更打敗李秉憲、申敏兒、李準基等巨星，在韓國企業評判研究所最新公布的「演員品牌評價排行榜」拔得頭籌，儘管在《犯罪都市2》中飾演的是殘暴大反派，也讓觀眾討厭不起來，甚至覺得他「壞得很性感」，紛紛直呼「快來綁架我」。

戲外的他，個性更是圈粉，雖然劇剛播畢和電影甫上映時，他正在菲律賓拍攝新劇，依舊抽空接受媒體書面訪問，他也沒有因為不是面訪就敷衍了事，每個問題都回答得相當真誠，返韓後又馬不停蹄地投入宣傳，勤跑戲院與觀眾互動，映後活動上，除了與馬東石的互動逗趣外，孫錫求偷對粉絲比愛心、下台獻霸氣擁抱、IG曬出與粉絲合照等寵粉舉動，也讓他每天都登上韓國論壇熱門文章，日前還有網友特別發文分析孫錫求之所以能收獲大批女粉，認為他擁有「厚實的身形加上慵懶的性感」，給人一股安全感之餘，還散發著致命的魅力。

他之前作客《我家的熊孩子》時，大方表示自己喜歡說話有趣的女生，並透露最受不了吃東西會發出嘖嘖聲的人，去年宣傳《配對遊戲》受訪時，孫錫求坦言自己即將邁入不惑之年，現在會想要追求「實際一點的愛情」，對於戀愛已沒有太多憧憬，反而想要結婚、生子，「已經到了要對現實付出責任的年紀了」，讓粉絲不禁哀嚎「才剛入坑還不能那麼快結婚」。

看到孫錫求在訪問中侃侃而談、和粉絲游刃有餘地互動的模樣，很難想像他其實曾是個相當靦腆的人，國中開始在美國當起小留學生，就是因為他「害羞到有點病態」，除了上學外，其他的時間都只待在家裡，就算是出門，也會一句話都不說又回到家，父親為改變他的性格，便決定送他到國外念書，連他本人都說現在回想起來也覺得非常神奇。孫錫求也在近日受訪時提到，戲外的他完全不像「具先生」如此沉默寡言，笑喊「隨著年齡的增長，好像話也變多了」，並解釋是因為不想浪費生命，「想要多聊一些有趣的話題、擁有更多愉快的時光」。

戲約不斷的孫錫求，在《出走日記》尚未播畢時，就飛往菲律賓拍攝Disney＋影集《Casino》外，目前則是在韓國拍攝Netflix夯劇《D.P逃兵追緝令》第二季。另外，他日前也確定接演Netflix漫改劇《殺人者o難堪》，將合作崔宇植。透過各式各樣的作品，展現不同面貌，也牢牢抓住了粉絲的心。