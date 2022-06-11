俄烏爆發軍事衝突後，世界各國紛紛對俄羅斯實施經濟制裁，台灣也跟進，禁止半導體等軍民兩用物品輸俄。國際關係專家徐瑞雯在《中時新聞網》言論版發文道出普丁與台灣的一個小故事，她回憶說，921地震發生時，時任俄羅斯總理的普丁親自下令派俄羅斯救難隊來台救災。有網友對台俄這一段過往感到驚訝，並表示，「所謂好壞、善惡不是絕對」。

徐瑞雯在《中時新聞網》言論版發文表示，俄烏軍事衝突，俄羅斯面對一片撻伐聲。但是台灣發生921地震時，甫上任總理一個多月的普丁，親自下令派俄羅斯救難隊前來台灣救災。在台灣最黑暗的那一個星期，普丁對我們送上溫暖；而俄羅斯濱海省也主動捐贈了3000多立方公尺的西伯利亞原木，包含搬運、裝船、運費等皆由濱海省人民自行負擔。俄船直接將原木運抵高雄港，協助台灣的災後重建。徐瑞雯感念表示，這是人道無國界、患難見真情的俄羅斯，在台灣經歷巨大災難的時候，寒冬送暖、雪中送炭的慈悲與情義。

網友紛紛表示，「施人莫望回報，受施莫忘恩情!此人之所望也！」、「當年戰爭時第一個派援兵的也是蘇聯，大美利堅要等4年，等到自己臉被巴才會出現」、「存好心、說好話、做好事，心存善念天必從之。所謂好壞、善惡不是絕對」。

也有網友認為，「看清楚媒體的利益，看清楚執政黨的利益，看清楚美國的利益，我們就不會做無謂的事，而是應該：追求全民真正的利益：不要戰爭！不要仇恨！很簡單吧？」「台俄關係本來就不差，豈止台俄，台利關係原來也不差，那個被北約幹掉的利比亞，當時阿扁迷航就去訪問利比亞。台朝關係也很好，朝鮮的朝，朝鮮還願意幫台灣處理低階核廢」。