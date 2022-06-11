主打五星級服務的台鐵豪華觀光列車鳴日號今天(11日)早上行經花蓮南平─萬榮段時，竟出現車廂輪流上下跳動，甚至「騰空彈起」，讓一旁拍攝的鐵道迷看傻，台鐵也啟動緊急降速處置，並在稍早公布原因，指出工程造成路基鬆軟，已派人24小時監控中。

鐵道迷在臉書社團《鐵道文化之旅》PO出一段驚悚影片(影片點此)，畫面中的鳴日號行經鏡頭前時，竟出現車廂上下跳動、騰空彈起情形，將軌道上的砂土都捲了起來，怵目驚心，幸虧最後平安通過。

不少網友看到影片也傻眼：「鐵道中間有一段凹下去耶，太危險了吧」、「這也太離譜了」、「看來又有人要起飛了」、「還好是鳴日號 若普悠瑪或太魯閣不就飛出去了」、「還以為會翻車，嚇死人」、「差點變成出軌實境秀」、「坦白說滿嚴重的，萬一翻車就不得了了」、「差點鬧出人命，台鐵到底在幹嘛」、「求上面乘客的心理陰影面積」。

對此台鐵解釋，鐵道局正進行南平到萬榮雙軌化工程，擾動道路基，接獲通知後立刻指示將時速降至15公里，並通知花蓮工務段人員赴現場緊急整修，目前已經行車速度提升至30公里，將持續派員24小時監視，確保行車安全，今天晚上就會封鎖、斷電、加固養護。