「有家半導體公司很奇怪」知名半導體分析師陸行之在粉專提到，這家公司之前砲轟外資分析師，還狠誇自家公司，結果營收率先衰退，第二季度營收可能比市場預期來的低，但還這麼自我感覺良好。他呼籲公司應該少接受媒體採訪，多花時間專注在短期、長期策略為佳。

陸行之在臉書粉專發文，隱晦點名一間半導體公司很奇怪。他說，這家公司先前砲轟外資分析師沒常識、不專業，又在今年Q2狠誇自家公司。

然而，這家公司營收開出後，同比率先從年初24%，轉成5月的-11%，Q2營收還可能比市場預期低5-10%，看起來要連兩個季度環比下滑。陸行之表示，「不知道為何公司今年可能成長低於10%（可能低於全球半導體市場平均成長），但還這麼自我感覺良好？」。

陸行之建議這家公司減少媒體採訪，多花點時間訂下及交代執行公司短期、長期策略，才是上策。

文章曝光，儘管內文並未點出公司名，但不少網友一看就知道在說哪間公司，透過各種藏頭暗示，「當該董常出現在財經台新聞時就知道是割韭菜之時了」、「一聽就猜出來」、「該公司狂刷存在感到立馬看懂」。