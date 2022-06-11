高雄市政府文化局在今年5至6月間，再計釋出148戶的眷村入駐計畫，這些眷舍都是現代都會中少有獨門獨院日式庭宅。因此5月開放的「十年駐村」甫推出即受到熱烈迴響，包含餐飲、民宿、品牌設計、數位內容、影視產業、書店等皆爭相申請，第一波至5月底即收到44件申請案；6月再加碼推出「五年駐村」以低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業承租修繕完整的熟成眷舍。期盼未來脫穎而出者再創眷村活化新亮點，也呼應眷村文化的成因：眷村成員都是來自五湖四海，才創造出互助且交融的多元文化。

高雄保存了全國面積最大的眷村，不僅是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，亦留存有近90公頃的眷村文化資產，面對如何日漸流失的眷村文化，高市府自2014年起即攜手國防部，展開全國首創的眷村保存計畫「以住代護」從鳳山黃埔新村開始，到左營建業新村、再擴展到岡山樂群村（醒村），9年來在文化部與國防部協助之下，中央與地方政府共計投入近9億元，進行房舍修繕與環境清整，平均每戶修繕經費就高達近千萬元。

高市府也特別感謝許多熱愛眷村的進駐者們，陸續投入他們的熱情、勞力、創意與資源，努力地以各種型態，維護國家重要的文資公共財，讓高雄眷村再次蔚然成村，以住代護已是公私協力維護珍貴文化資產的典範。

歷經人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業也形成一個特色有機村落，多數眷舍已修繕熟成，故今年的以住代護徵選計畫邁開寬大的步伐，從歷史文化場域中「住」的意義，擴大延展至以「駐」為核心概念的產業群聚村落。

為了鼓勵青年創業、新創產業等投入眷村再造運動，今年的以住代護不僅推出史上最大規模的徵選計畫，租金甚至比社會住宅來得更加優惠；現推出租金為每坪450元，比起鄰近租屋行情低25%至35%，等於是高雄今年釋出首批社會住宅「凱旋青樹」一般戶租金近8折，再加上租金僅以建築物面積計算，如再列入屋外免租金庭園面積，等同原社宅租金8折後再打8折。

此外，黃埔、建業皆位於鳳山、左營的蛋黃區域，不僅交通、區位良好，又是全國保存良好的文化景觀，完整的棋盤式眷村聚落，更是現代都會中極為罕見的獨門庭院日式建築，空間面積的寬闊、歷史文化沉澱的聚落氛圍，市區幾無此類物件，加上沒有申請人財力門檻的限制，又可做為商業使用，對有志投身青創、新創者有相當的吸引力。

眷村既是台灣文化的瑰寶，更是屬於全民的公共資產。因其具稀有珍貴性與公共性，應回歸公眾，不宜由特定人士長期且無償獨有。眷村產權所屬機關國防部在與高市府的「國軍老舊眷村委託經營契約」中也載明收取經營權利金的作業規定，故商業營運除不得無償使用，且應該酌收合理租金以符合公益原則。現高市府以優於社宅的租金，期盼提供更多民眾、青年進駐的機會，以空間的實際應用，激盪出更多元的內涵及文化，進而延續眷村文化，並創造屬於新世代的眷村故事。

今年已住代護為簡化程序採取線上申請，「五年駐村」即日起開放申請至7月8日截止；「十年駐村」則長期持續徵件，每月底截止收件。相關申請以住代護的資訊，請上FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」或以住代護官網 https://khvillages.kcg.gov.tw 。