高市府文化局「十年駐村」剛推出就受到熱烈迴響，6月再加碼推出「五年駐村」低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業承租修繕完整的熟成眷舍。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府文化局「十年駐村」剛推出就受到熱烈迴響，6月再加碼推出「五年駐村」低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業承租修繕完整的熟成眷舍。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府文化局「十年駐村」剛推出就受到熱烈迴響，第一波5月底前即收到44件申請案，6月再加碼推出「五年駐村」低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業承租修繕完整的熟成眷舍，期盼未來再創眷村活化新亮點。

高雄保存了全國面積最大的眷村，不僅是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也留存近90公頃的眷村文化資產，高市府自2014年就攜手國防部，展開全國首創的眷村保存計畫「以住代護」從鳳山黃埔新村開始，到左營建業新村、再擴展到岡山樂群村（醒村），9年來在文化部與國防部協助之下，中央與地方政府共計投入近9億元，執行房舍修繕與環境清整，平均每戶修繕經費高達近千萬元。

高市府文化局指出，歷經人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業也形成一個特色有機村落，多數眷舍已修繕熟成，所以今年的以住代護徵選計畫邁開寬大的步伐，從歷史文化場域中「住」的意義，擴大延展至以「駐」為核心概念的產業群聚村落。

為了鼓勵青年創業、新創產業等投入眷村再造運動，今年的以住代護不僅推出史上最大規模的徵選計畫，租金甚至比社會住宅來得更加優惠，目前推出租金每坪450元的價格，比起鄰近租屋行情低25％至35％，等於是高雄今年釋出首批社會住宅「凱旋青樹」一般戶租金近8折。

此外，黃埔、建業皆位於鳳山、左營的蛋黃區域，不僅交通、區位良好，又是全國保存良好的文化景觀，完整的棋盤式眷村聚落，更是現代都會中極為罕見的獨門庭院日式建築，對有志投身青創、新創者有相當的吸引力。

文化局表示，今年以住代護為了簡化程序採取線上申請，「五年駐村」即日起開放申請至7月8日截止，「十年駐村」則長期持續徵件，每月底截止收件。