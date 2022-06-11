小兄妹過馬路竟「點頭感謝」騎士禮讓 網讚嘆：家教太好

騎士和行人示範了台灣最美風景！1名機車騎士日前準備從停車場駛離時，發現前方右側有對年幼兄妹準備跨越道路到左側，騎士隨即停下讓對方通過，該兄妹接著一邊跑著，一邊「頻頻點頭道謝」，影片曝光網友紛紛大讚兄妹家教很好、父母教得好，「台灣少數的美景 駕駛行人互相禮讓尊重」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1輛機車在地下停車場準備離開時，行駛在停車場內的道路上，在一處路口時有1對年幼的兄妹準備從右方跨越道路至左方，不過當時因為車流不小，該對兄妹在右側躊躇不前許久，最後是該名機車騎士選擇停上，才讓兄妹得以跨越。

影片中該對兄妹在經過道路時還「不斷朝騎士點頭示意」，感謝騎士停下讓他們可以順利通過，影片標題寫下「有禮貌的孩子」，馬上引起討論話題；其他網友紛紛留言「以前去日本時還有遇到小孩讓汽車過後還微敬禮，父母教育做得很好」、「兩個小朋友不約而同的點頭示意，顯示家長教育非常棒」、「很難得看到有家教很好的小孩」、「很可愛、有禮貌，家長教育成功」、「台灣少數的美景 駕駛行人互相禮讓尊重」、「不管是騎士還是小朋友，讓我覺得台灣交通安全還是有救的」。