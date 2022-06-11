隨著年齡增長，坐著看電視很可能就佔據一天大半時間，身體活動量逐漸下降，導致代謝、肌力、心血管等生心理方面產生變化。美國一項新研究針對60歲以上長者進行活動追蹤，發現每天久坐一小時，中風風險恐增加14%。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該實驗由聖地牙哥州立大學(San Diego State University)所主導，同時被刊登在醫學期刊JAMA Network Open上。研究人員在7,607名平均為63歲的受試者大腿配戴追蹤器，計算他們的活動範圍和運動強度。除了晚上8小時睡覺時間，其餘時候一律不得取下。追蹤器紀錄了他們清醒時的步伐，包括室內走動、高強度訓練、躺在沙發上等等。

過去研究指出，長時間坐在沙發上容易導致動脈脂肪堆積，進而增加罹患心血管疾病風險。

七年後得出結論顯示，每一天久坐1小時，中風風險平均增加14%。研究發現一整天黏在椅子上長達13小時或更久的人，他們是中風的高危險族群；與坐著約11小時的人相比，風險增加了44%。

首席研究員史蒂芬·胡克(Steven Hooker)博士表示，另一項值得注意的發現，「運動可降低中風風險，讓身體發揮更大的保護作用。」每周進行3個小時半的輕度運動，像是做家事、附近慢走等，能降低26%的中風風險。

他進一步補充，60歲左右的老年人適度運動能減緩衰老，每天以25分鐘為佳。

然而，史蒂芬·胡克坦言該研究並未針對缺血型、出血型等中風類型做分析，主要以因腦血管阻塞造成腦細胞缺血的「缺血型中風」佔大宗。症狀像是臉部、四肢麻痺或無力、視力模糊、失去平衡、頭部劇烈疼痛等等。