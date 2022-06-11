男星吳慷仁2020年認愛女星邵雨薇後，兩人對戀情態度也越來越大方，不時還會透過社群放閃光彈，讓粉絲都在敲碗等他們的好消息；吳慷仁今（11日）臉書曬出和邵雨薇視訊畫面，為了拍廣告的搞笑造型逗笑女友，但邵雨薇一看居家醜態被出賣，氣得在底下留言「你完蛋了」，兩人互動讓網友笑歪。

吳慷仁今晚在臉書更新近況，他因為工作需求，花了兩個半小時化妝，特地頂著新造型和女友邵雨薇視訊，沒想到讓她笑到不行，還透露被說像是「一個非常精打細算的媽媽，類似數學老師或是銀行主管退休的臉」；從他附上的視訊畫面，右上角看到吳慷仁在《華燈初上》後，再次畫了女性妝容。

邵雨薇一看居家醜態被男友吳慷仁出賣，氣得在底下留言「你完蛋了」，兩人互動讓網友笑歪。(圖/ 摘自吳慷仁臉書)

在吳慷仁PO文沒多久，邵雨薇看到自己居家模樣被男友出賣，氣得直呼「你完蛋了，我要回擊」，原來吳慷仁曬的視訊畫面，邵雨薇覺得自己笑到出現「雙下巴」，還被男友大方分享給眾人看很傻眼；不過，很多網友都留言稱讚，「妳這樣還是好美，非常自然的美」、「有雙下巴的小姐姐特別可愛」、「不說沒有人會覺得啦」。

吳慷仁2017年和邵雨薇合作《極品絕配》結緣，雖然多次傳出緋聞，但兩人始終沒認愛，直到2020年底大方認愛，並坦言確實分手了1年又復合，因為看待彼此的關係也更成熟，才願意公開，女方更甜曝「目前找不到比他對我更好的人」。